Веб-портал госзакупок может стать платным

Ежегодно на сопровождение, развитие и обслуживание портала из республиканского бюджета расходуется порядка 1,5 млрд тг.

В Казахстане потенциальных поставщиков могут обязать платить за использование веб-портала госзакупок. Такую норму в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора» внесли депутаты мажилиса в рамках рассмотрения. Между тем, как пояснили в министерстве финансов, ежегодно на сопровождение, развитие и обслуживание веб-портала из республиканского бюджета расходуется порядка 1,5 млрд тенге, передает «Курсив».

«Учитывая, что в госзакупках участвуют субъекты предпринимательства в целях извлечения дохода, предлагается применить рыночные механизмы использования веб-портала. То есть, предлагается взимать плату за использование веб-портала только с потенциальных поставщиков, с которыми заключен договор. Предлагаемая модель взимания платы только с победителя закупок является справедливой. Предлагаемые меры уменьшат нагрузку на республиканский бюджет, а может он и вовсе стал самоокупаемым», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Для сравнения была приведена практика, применяемая в странах постсоветского пространства. Так, в Российской Федерации и Грузии услуги по использованию электронных систем государственных закупок предоставляются на платной основе. Причем, плата взимается со всех участников закупок, независимо от присуждения контракта.

Как отмечают в министерстве финансов, введение платности процедуры подачи жалоб на заказчиков призвано, по оценке минфина, уменьшить количество злоупотреблений в закупках. Как пояснили в министерстве, сегодня подача жалоб на итоги госзакупок влечет приостановление срока заключения договора. Зачастую жалобы направлены на затягивание закупочных процедур и срыв сроков заключения договоров. Так, половина всех жалоб связана с неправомерным допуском потенциальных поставщиков к участию в закупках. Имеет место быть и появление профессиональных жалобщиков, для которых обжалование стало инструментом незаконной выгоды от срыва госзакупок.

«Неограниченный доступ к системе обжалования приводит к нарушению прав третьих лиц, заказчик и победитель несут убытки вследствие задержки исполнения контракта. Поэтому возникает необходимость взимания платы за подачу жалоб, что позволит уменьшить количество таких злоупотреблений в закупках», — сообщили в министерстве.