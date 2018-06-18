В Костанайской области заявления в детские сады будут приниматься только в электронном виде

Бумажный вариант заявлений планируется убрать.

Уже осенью заявления на поступление в детский сад планируется принимать только в электронном формате на сайте eGov. Электронными станут и направления. Кроме того, на сайте можно будет зарегистрировать ребенка в первый класс, передает Alau.kz.

Сейчас в Костанайской области 623 дошкольных учреждения, 188 детских садов и 435 мини-центров. Но до сих пор актуальной проблемой для родителей остается ожидание очереди в детсад. С 1 сентября в Костанайской области хотят запустить электронную очередь в дошкольные учреждения. При этом бумажную альтернативу заявлений планируется убрать.

«Я хочу обратиться к родителям, чтобы все имели возможность получить цифровую электронную подпись. Она понадобится, чтобы услугу можно было получить даже дома», — отметила Батима Даумова, руководитель управления образования акимата Костанайской области.

К началу учебного года электронная очередь и направления будут доступны только в трех городах области — Костанае, Рудном и Лисаковске. В управлении образования сообщили, что постараются ввести новшество и в Костанайском районе, поскольку здесь наибольшее число дошкольников среди сельских регионов. Остальные регионы должны подключиться к цифровой системе до конца 2018 года.