Казнет готовится к Чемпионату мира

Судя по поисковым запросам, многие казахстанцы хотят или планируют побывать на играх чемпионата.

Представители Яндекса рассказали, что спрашивают казахстанские пользователи поисковой системы о предстоящем чемпионате мира по футболу. Для этого изучили запросы жителей Казахстана, связанные с турниром. Чаще всего люди задавали вопросы о дате начала чемпионата, времени проведения матчей и начале соревнований в городах, принимающих турнир. Пользователи интересовались также географией матчей и составом сборных-участниц.

Судя по поисковым запросам, многие казахстанцы хотят или планируют побывать на играх чемпионата. Люди спрашивают, где и по какой цене можно купить билеты, как добраться к местам проведения матчей, подыскивают попутчиков и варианты проживания, задают вопросы про города, в которых пройдет чемпионат. В популярных поисковых запросах чаще всего встречаются Самара, Москва и Екатеринбург.

Некоторые казахстанцы даже планируют заработать на предстоящем чемпионате. Кто-то интересуется ставками, например, [букмекеры кому ставят чемпионат мира по футболу 2018], кто-то собирается сдавать в аренду жилье — [как сдать квартиру на время чемпионата мира по футболу в самаре].

Из футбольных команд наибольший интерес в Казахстане вызывает сборная России. Второе и третье место в рейтинге популярности — у Германии и Бразилии. Учитывались запросы со словом «сборная» и названием страны, например [состав сборной египта].

Топ-10 сборных по числу запросов по данным поиска Яндекса в апреле–мае 2018 выглядит так:

— Россия

— Германия

— Бразилия

— Аргентина

— Испания

— Франция

— Египет

— Португалия

— Уругвай

— Англия

Пользователи часто ищут информацию и о сборной Казахстана, которая не прошла квалификацию. Интересуются составом команды, тренерами, ближайшими и прошедшими матчами, формой, зарплатой игроков. В общем рейтинге топ-10 сборных по числу запросов Казахстан занял бы второе место.

Спрашивая о российской сборной, казахстанцы в первую очередь интересуются расписанием игр, составом команды и тренерами. Некоторые пользователи собираются [написать письмо тренеру сборной россии по футболу], другим приглянулись [тренировочные брюки сборной россии по футболу]. Также пользователи ищут различную атрибутику сборной: флаги, футболки и спортивные костюмы, и хотят их приобрести. Из необычных запросов — [папа карло создал сборную россии по футболу].

Первое место в поисковом рейтинге футболистов, которые участвуют в турнире, занимает Криштиану Роналду: о нем было задано больше всего запросов. Следом идут Лионель Месси и Неймар. Вплотную к десятке подобрались Месут Озил и Марсело. Андрей Аршавин, хотя и не едет на чемпионат, пользуется популярностью у казахстанцев, потому что играет в казахстанском «Кайрате». В общем рейтинге футболистов Аршавин разместился бы на шестом месте — сразу за Андресом Иньестой.