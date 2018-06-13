Плотность проникновения телекомуслуг в Казахстане среди населения по итогам 2017 года

На рынке сформировался статус кво, по крайней мере, в части проникновения фиксированного интернета — рост здесь анемичный.

В числе ключевых телекоммуникационных индикаторов особое место занимает плотность проникновения сервисов среди населения. Коррелируется она и с общим уровнем развития конкретной страны. И забегая вперед, отметим, что некоторые из этих показателей в Казахстане находятся на хорошем счету, — но об этом позже. Итак, итоги 2017-го.

Начнем с абсолютных цифр — количество абонентов в разрезе разнообразных сервисов. Число фиксированных телефонных линий — 3,7 млн — снижение (здесь и далее сравнение производится с итогами 2016 года) составило 0,4%. Уровень цифровизации фиксированной телефонии стремится к 100% — лишь около 13 тысяч подключений все еще аналоговые. Число абонентов мобильной связи составляет 26,5 млн. Рост составил 0,6%. Плотность абонентов мобильной связи на 100 человек составляет 147% — рост составил 0,7%.

Число абонентов фиксированного интернета составило по итогам 2017-го 2,6 млн подключений (подавляющее большинство этих подключений — широкополосные) — рост 1,4%, а плотность абонентов фиксированного интернета на 100 человек — 14 единиц и осталось неизменным.

Число абонентов беспроводного широкополосного доступа в интернет с использованием спутниковых линий — 2,1 тысячи, падение составило почти 13%.

Число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — 13,85 млн — рост составил 4%. Подавляющее большинство из них использует широкополосные соединения. Лишь менее 200 тысяч все еще подключаются к Сети посредством устаревших протоколов — GPRS, EDGE. Таким образом, проникновение мобильного интернета составляет 76%.

Судя по всему, на рынке сформировался статус кво, по крайней мере, в части проникновения фиксированного интернета — рост здесь анемичный. Несколько выше он в части роста плотности абонентов сотовой связи, имеющих доступ к широкополосному мобильному интернету. Вероятно, этот показатель в краткосрочной перспективе будет оставаться единственным с заметными темпами роста.

Кстати, проникновение мобильного интернета в Японии составляет 85%, в США — 81%, а в Германии — 65%.