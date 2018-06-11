Дети в смартфонах. Как их защитить?

Абоненты Kcell и Activ получили возможность подключиться к услуге «Родительский контроль».

По данным исследовательской компании IHS Markit уже через два года число активных смартфонов в мире вырастет до шести млрд устройств. Это значит, что у 75% мирового населения где-то рядом будет находиться работающий смартфон. А чем больше смартфонов, тем больше контента в интернете. Сайт Internetlivestats ведет ежесекундный подсчет происходящего в интернете. По данным этого ресурса, в Сети есть уже почти 1,9 млн сайтов. Каждую секунду люди грузят в Instagram по 849 фотографий и просматривают 74 тысячи видеороликов в YouTube.

Этот огромный поток информации несет в себе как благо (возможность общаться со всем миром, получать образование, развитие интересов), так и различные угрозы. И если взрослые еще как-то могут контролировать и выбирать, что смотреть или не смотреть, то для ребенка определить безопасный контент не так просто.

Одно из исследований показало, что 77% нежелательной интернет-активности казахстанских детей приходится на средства общения, подавляющую долю среди которых занимают социальные сети.

С мая 2018 года абоненты Kcell и Activ получили возможность подключиться к услуге «Родительский контроль», который включает в себя продукты Kaspersky Internet Security для Android и Kaspersky Safe Kids. «Родительский контроль» защищает смартфон ребенка от вирусов, блокирует нежелательные и мошеннические сайты, фильтрует входящие звонки и SMS, определяет приложения, разрешенные к использованию ребенком, устанавливает промежутки времени, в которых ребенок может пользоваться смартфоном, предоставляет отчет по активности ребенка в интернете и в соцсетях, а также определяет местонахождение смартфона.

«Дети быстро учатся новому, в том числе и в интернете, где так много интересного — обучающие видео, онлайн-игры, мультфильмы, сериалы. Среди них, к сожалению, встречается и нежелательный контент. „Родительский контроль“ — это услуга для безопасности детей и спокойствия родителей. Мы рады запуску этого сервиса в нашей экосистеме продуктов», — отметила Наталья Еськова, руководитель отдела коммуникаций АО «Кселл».

Сервис стоит 33 тенге в сутки, предусмотрено бесплатное двухдневное тестирование. «Родительский контроль» доступен пользователям Android и iOS. Код активации к приложению можно получить при подключении услуги посредством USSD-команды *737#.