В ЕАЭС предлагают создать общее пространство для развития цифровой экономики

По мнению Карине Минасян, безбарьерная цифровая среда даст возможность бизнесу работать эффективнее.

На пленарной сессии в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Карине Минасян высказалась о важности безбарьерной цифровой среды.

«Сейчас мы видим, как проявляются элементы цифрового меркантилизма, когда закрываются определенные цифровые границы в рамках ЕАЭС, однако считаем, что в ЕАЭС нужно создавать безбарьерную цифровую среду», — заявила она.

Министр ЕЭК выделила три ключевых элемента, вокруг которых предполагается выстраивать межстрановое сотрудничество на пространстве ЕАЭС при реализации интеграционной цифровой повестки: «Мы должны создавать общие ресурсы, чтобы на них наши цифровые бизнесы могли в более широком пространстве легче и эффективнее работать на основе интероперабельности. Прежде всего — формировать трансграничное пространство доверия, которое мы будем обсуждать на площадке ЦИПР», — заявила Карине Минасян.

Еще один элемент — создание геоинформационной платформы, а также общих моделей данных и системы нормативно-справочной информации, на которых строятся эти цифровые платформы для обеспечения взаимодействия и развития цифрового бизнеса.