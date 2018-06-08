«ЦОД-2018» в Казахстане: цифровизация как драйвер роста

Текущее состояние и перспективы развития индустрии ЦОДов в Казахстане обсуждались 31 мая на форуме «ЦОД-2018: модели, сервисы, инфраструктура», организованном «ИКС-Медиа».

Мероприятие, собравшее в Алматы порядка 350 делегатов, получила широкую поддержку отрасли: ее спонсорами и партнерами выступили два десятка ведущих мировых и региональных игроков. Платиновым спонсором конференции стала компания Huawei, а ее стратегическим партнером — «Лаборатория Касперского». В статусе золотого спонсора в форуме участвовала Citrix, а в статусе серебряного — Minimax, SUSE, Dell EMC и Nutanix.

По данным iKS-Consulting, в 2017 г. объем рынка услуг коммерческих ЦОДов в Казахстане вырос на 16% до 5,9 млрд тенге. Всего в коммерческих ЦОДах страны установлено чуть больше 1000 стоек, из них задействовано лишь 67%. По количеству установленных стоек российский рынок больше примерно в 35 раз, тогда как по уровню ВВП Россия превосходит Казахстан в 9,6 раз. Как видно, у казахстанского рынка большой потенциал для роста.

Одно из направлений этого роста — развитие облачных сервисов. И казахстанские провайдеры активно идут по этому направлению. Так, компания Kaztranscom, которая начинала как оператор связи, ориентированный на обслуживание корпоративных заказчиков, сегодня предоставляет набор облачных сервисов на платформе kCloud. Еще один пример провайдера, предлагающего широкий спектр облачных сервисов, — Kazteleport. Компания эксплуатирует четыре ЦОДа (три в Алматы, один в Астане) общей емкостью 80 стоек.

Аналитики полны оптимизма относительно будущего рынка коммерческих ЦОДов Казахстана. По мнению Светланы Черненко, главы представительства iKS-Consulting в Казахстане, этап недоверия пройден, растет число сторонников использования услуг коммерческих ЦОДов и облачных сервисов. Драйвером развития рынка коммерческих ЦОДов может стать реализация государственной программы «Цифровой Казахстан». Одно из основных ее направлений — реализация цифрового Шелкового пути — развитие высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи, хранения и обработки данных, как внутри страны, так и для реализации транзитного потенциала. Ключевой аспект решения этой задачи — формирование современной и высокоэффективной сети ЦОДов.

Понятно, что ведущие мировые поставщики ИТ-решений готовы помочь в реализации программы «Цифровой Казахстан» своими наработками и накопленным опытом. Huawei, SUSE, DellEMC и Nutanix представили на форуме современные решения для ИТ-инфраструктуры. «Лаборатория Касперского» и Citrix поделились с делегатами своими рекомендациями по решению крайне важных задач безопасности, а Minimax представила свои системы обеспечения противопожарной защиты.

Построение надежных и безопасных ЦОДов невозможно без организации современной инженерной инфраструктуры. Этому направлению была посвящена отдельная секция в рамках форума «ЦОД-2018». Решения для организации систем бесперебойного гарантийного электропитания представили на форуме компании Amperel, Hitec Power Protection, Tripp Lite и др. Специалисты Huawei рассказали о быстровозводимых контейнерных ЦОДах. Особо стоит отметить активное участие в форуме двух российских производителей: GreenMDC и C3 Solutions.

Конференция «ЦОД-2018: модели, сервисы, инфраструктура» уже третий год подряд становится одной из самых авторитетных и представительных площадок в Казахстане для обмена знаниями, идеями и наилучшим опытом в области проектирования, построения и эксплуатации ЦОДов, а также предоставления на их базе различных услуг.