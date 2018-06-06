Нацбанк запустит собственную систему моментальных мобильных платежей

Тестирование пилотном режиме запланировано на август 2018 года.

Национальный банк РК разработал проект системы моментальных платежей с помощью мобильного телефона. Ожидается, что это позволит увеличить долю безналичных платежей в Казахстане, передает «Курсив», со ссылкой на главу миннацэкономики Тимура Сулейменова.

«Для увеличения доли безналичных платежей предусматривается развитие банковских и небанковских платежных систем. Национальным банком разработан проект системы моментальных платежей с возможностью использования мобильного телефона. Система основывается на следующих принципах: осуществление платежей и переводов денег по номеру мобильного телефона; моментальное проведение платежей и зачисление денег получателю; круглосуточная работа; отсутствие межбанковской комиссии», — рассказал Т. Сулейменов.

Кроме того, он отметил, что Казпочта тоже разрабатывает собственную небанковскую платежную систему на базе карточного процессинга, где роль идентификатора выполняет номер телефона гражданина, на который поступает SMS-код.

«На сайте Post.kz потребитель регистрируется и открывает „электронный кошелек“, пополняет его картой АО „Казпочта“ либо картой другого банка. Электронный кошелек запущен в мае 2018 года и будет использоваться для проведения оплаты за услуги мобильной связи, государственные услуги, штрафы, налоги, коммунальные услуги и т. д. Казпочта планирует последующее применение электронного кошелька для расчетов в электронной торговле. Пилотный запуск — август 2018 года», — сообщил глава Миннацэкономики.