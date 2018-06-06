Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-апреле 2018 года

За 4 месяца текущего года операторы заработали 239 млрд тенге. Это на 15 млрд тенге больше, чем за аналогичный период 2017-го.

Январь–апрель 2018-го

За 4 месяца текущего года весь рынок связи в Казахстане составил 239 млрд тенге против 224 млрд тенге за тот же период 2017-го. Рост составил 6,7%.

Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе–апреле 2018 года составили почти 9 млрд тенге, что на 4,6% меньше объема января-апреля 2017 года; от услуг местной телефонной связи — 13,4 млрд тенге (на 4,4% меньше); от услуг по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным и беспроводным — 10,47 млрд тенге (на 25% больше); от интернета — 79,5 млрд тенге (на 7,6% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 11,62 млрд тенге (на 8,8% больше); от услуг мобильной связи — 73,08 млрд тенге (на 4,3% больше); от прочих телекоммуникационных услуг — почти 42 млрд тенге (на 11,7% больше).

Наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе–апреле 2018 года приходятся на интернет (33,25%) и мобильную связь (30,57%). На прочие телекоммуникационные услуги приходится 17,56%. Таким образом, «большая тройка» концентрирует в себе 81,38% всех доходов рынка телекоммуникаций республики.

Апрель 2018-го

Предприятиями отрасли связи Казахстана оказано телекоммуникационных услуг на сумму 60,3 млрд тенге против 55,7 млрд тенге, которые отрасль сгенерировала в апреле 2017-го — рост составил 8,3%. Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в апреле 2018 года составила 2,4 млрд тенге, что на 4,6% больше, чем в апреле 2017-го. Местная телефонная связь — объем рынка в апреле 2018-го составил 3,36 млрд тенге (на 1,7% меньше объема апреля 2017-го). От услуг интернета операторы выручили 20,27 млрд тенге (на 10% больше объема апреля 2017-го); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 2,93 млрд тенге (на 8,1% больше объема апреля 2017-го); от услуг мобильной связи — 18,6 млрд тенге — здесь рост составил 7,9%; от прочих телекоммуникационных услуг — 10,2 млрд тенге (на 7,2% больше объема апреля 2017-го).

Уровень проникновения телеком-сервисов

По итогам апреля 2018 года, число фиксированных телефонных линий составило 3590,1 тысяч единиц (в марте — 3594,9 тысяч); абонентов сотовой связи — 26548 тысяч единиц (в марте — 26386 тысяч единиц — рост базы на 0,61%); абонентов фиксированного интернета — 2639,6 тысяч единиц (2649,3 тысяч единиц в марте). Как видно, плотность проникновения SIM-карт в Казахстане по итогам апреля 2018-го практически не изменилась и составляет около 146% (население Казахстана — 18,2 млн человек). Разумеется, среди экономически-активного населения этот процент почти вдвое выше — более 290%.