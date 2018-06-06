В Кыргызстане начали создавать единый реестр нарушений

В течение трех недель будет утверждено техническое задание и экономическое обоснование для внедрения электронной системы учета нарушений.

Правительство КР начало работу над созданием единого реестра нарушений. Министерству внутренних дел поручено оперативно согласовать и вынести проект закона на общественное обсуждение. До 25 июня будет утверждено техническое задание и экономическое обоснование для внедрения единого реестра, передает Sputnik.

Руководителям государственных структур поручено:

— до 30 июня представить в министерство финансов и МВД финансово-экономические расчеты для внедрения реестра

— создать рабочие группы, включив в них специалистов по информационно-коммуникационным технологиям

— до 20 июня проанализировать законы, регламентирующие деятельность соответствующих госорганов, на предмет соответствия нормам.

Ожидается, что электронная система учета нарушений позволит повысить прозрачность рассматриваемых дел и существенно снизить уровень коррупции в системе государственного управления. В случае разногласий руководители госорганов должны незамедлительно информировать соответствующие структурные подразделения аппарата правительства.