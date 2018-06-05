Более 3500 преподавателей подготовили для курсов по повышению цифровой грамотности

В дальнейшем они будут проводить обучение населения.

1 июня в Казахстане стартовала масштабная кампания по обучению населения страны цифровой грамотности. В обучении населения информационным навыкам по курсу «Открытое правительство» участвует АО «Национальные информационные технологии». В течение мая АО «НИТ» успешно подготовило и обучило 3500 преподавателей по всем регионам страны, которые в дальнейшем будут самостоятельно проводить обучение населения.

«Благодаря обучению преподавателей, а также разработанным нами раздаточным материалам и программам, в период с 1 июня по 29 августа областные и районные акиматы проведут обучение граждан. В тех городах, где возникнет потребность в дополнительном количестве преподавателей, в качестве преподавателей будут привлечены специалисты наших областных центров информационных технологий. Любой, кто освоил курс обучения „Открытое правительство“, имеет возможность, подключив интернет, самостоятельно пользоваться всеми компонентами портала, просматривать необходимые данные от государственных органов, участвовать в обсуждении проектов НПА, бюджетов, а также направлять запросы и обращения в госорганы. И если на сегодня портал Открытого правительства в среднем ежемесячно посещает более семи тысяч граждан, то после повышения цифровой грамотности населения эта цифра, я уверен, будет только расти» — отметил Асет Турысов, председатель правления АО «НИТ».

В ведомстве отмечают, что записи видео-уроков по курсу «Открытое правительство» общедоступны на видео-хостинге Kaztube.kz.