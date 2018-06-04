Внимание киберпреступников приковано к GooglePlay

Компания ESET представила отчет об активности вредоносного ПО в Казахстане в апреле 2018 года.

Отчет был составлен с помощью облачной системы ESET Live Grid. В апреле внимание кибер-злоумышленников было приковано к GooglePlay. Специалисты обнаружили в официальном магазине 35 рекламных приложений, замаскированных под антивирусы, игру Pingu Cleans Up, подписывающую на дорогостоящий платный сервис, и «универсальное мобильное приложение» для кражи данных пользователей 21 банка. Вредоносные приложения удалены из GooglePlay после предупреждения со стороны ESET.

Рейтинг киберугроз по Казахстану возглавляет потенциально нежелательное ПО Win32/MediaGet. На второй строке SMB/Exploit.DoublePulsar — срабатывание антивирусных продуктов ESET, предшествующее попытке эксплуатации в системе трояна Win32/Exploit.CVE-2017-0147.A и шифратора Win32/Filecoder.WannaCryptor.

На первой строке глобального рейтинга вновь JS/CoinMiner. Высокие позиции в рейтинге сохраняют и другие представители семейства вредоносных криптомайнеров — Win32/CoinMiner и Win64/CoinMiner.

В апреле 8,2% пользователей ESET NOD32 из Казахстана столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО. ESET рекомендует игнорировать подозрительные сайты и ссылки, регулярно обновлять операционную систему и другие программные продукты, а также защитить ПК и мобильные устройства современным антивирусным ПО.