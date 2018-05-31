В Астане началось внедрение первых элементов системы «Умный район»

Smart-домофоны могут вызвать помощь в чрезвычайной ситуации, проинформировать о различных бытовых событиях, а также провести опросы среди жильцов.

Реализацию поручения Главы государства по созданию эталонного стандарта Smart City в столице начинают с внедрения элементов «умного дома». В одном из районов Астаны началась установка Smart-домофонов. Об этом рассказал Олжас Сартаев, председатель правления Astana Innovations.

«С момента утверждения акимом столицы Асетом Исекешевым проекта „Умный район“ прошел месяц, который мы посвятили поиску наиболее интересных и полезных технологий, способных существенно облегчить жизнь горожан. Перед нами стоит задача сформировать экосреду, где благодаря инновациям будут решаться проблемы жителей домов, и жизнь станет комфортней. Никаких „золотых замков“, ничего лишнего, лишь то, что нужно на самом деле», — отметил Олжас Сартаев.

Умные домофоны позволяют круглосуточно следить за происходящим в поле зрения камеры. Ситуацию в режиме реального времени отслеживают сотрудники центра оперативного управления. А для чрезвычайных ситуаций предусмотрена кнопка экстренного реагирования. Операторы ЦОУ отреагируют на вызов и отправят экстренную помощь, а также скорректируют действия и задачи патруля в зависимости от ситуации.

«Следует отметить, что экстренные сообщения, отправленные жильцам на домофоны, поступят через 5-10 секунд. Быстрее, чем приедет пожарная машина или оперативные сотрудники», — пояснил Олжас Сартаев.

Еще одна из полезных функций домофона — социальное информирование. Выходя из подъезда или заходя в него, каждый житель будет предупрежден о планах по отключению воды или проведении подготовительных работ к отопительному сезону. Предусмотрено также экстренное оповещение через домофонную трубку, установленную в квартире. Оно происходит в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Помимо информирования домофоны смогут «проводить» опросы среди жителей дома.

Управлять домофоном со смартфона позволит мобильное приложение. Жители смогут получить изображение звонящего в домофон на свой телефон и удаленно открыть входную дверь.

Пока новые домофоны установлены только в одном подъезде. В ближайшее время количество подъездов, подключенных к системе в «Умном районе» будет увеличено. В планах Astana Innovations — подключить их домофоны к системе е-КСК, что позволит гражданам не скачивать несколько приложений, а «управлять» домом одним приложением.