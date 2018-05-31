С июня 2018 года начнут ставить машины на учет онлайн в Казахстане

Все необходимые технические работы для оказания государственной услуги проведены.

В настоящее время ведется работа по тестированию нового бизнес-процесса совместно с НАО «ГК «Правительство для граждан» и МВД РК. Новая услуга, позволяющая регистрировать авто буквально не выходя из дома, должна заработать в июне текущего года, передает Kolesa.kz.

За интеграцию баз данных полиции и портала eGov отвечает АО «Национальные информационные технологии». Доступной гражданам услуга станет после выявления и устранения всех возможных замечаний.

Напомним, после 25 мая в Казахстане вступили в силу поправки в Правила регистрации транспортных средств. Одним из новшеств стала возможность постановки авто на учет дистанционно.