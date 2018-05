В Астане на CAIGF обсудят вопросы регулирования интернета

Третий Центрально-Азиатский форум по управлению интернетом соберет региональных и международных экспертов, чтобы оценить текущее развитие интернета и определить подходы к его регулированию.

По мере того, как все больше граждан Центральной Азии выходят в интернет, сам интернет становится отражением общества и глобального геополитического климата. В этих условиях кибербезопасность, защита критической инфраструктуры, статус и права граждан при обработке их биометрических данных, а также использование интернета в террористических целях являются вопросами, решение которых требует оперативной выработки новых подходов. С повышением важности цифровых медиа-платформ для гражданской активности и критического самовыражения, большинство правительств в регионе предпринимают шаги по внедрению механизмов контроля, новых инструментов наблюдения и ограничения доступа к онлайн-ресурсам.

Это задачи, которые требуют многостороннего партнерства правительства, бизнеса и гражданского общества для совместной работы. Например, необходимы новые усилия для развития базовой цифровой грамотности и оказания помощи гражданам в получении знаний и навыков для защиты в интернете и соблюдения общепризнанных стандартов сообщества. Вызовы Интернета вещей (Internet of Things) быстро становятся вызовами «Интернета всего» (Internet of Everything) по мере появления новых устройств и услуг, создающих не только возможности для новой экономической деятельности и развития, но и значительные вызовы по кибербезопасности.

Центрально-Азиатский форум по управлению интернетом (CAIGF) является открытой площадкой для обсуждения вопросов политики по управлению интернетом в странах Центральной Азии. Главная цель форума, который пройдет 21–22 июня, — укрепление существующей открытой площадки для обсуждения вопросов политики по управлению интернетом в странах Центральной Азии. В рамках форума будут подняты вопросы кибербезопасности и свободы регулирования интернета, развития DNS индустрии и расширения доступа к интернету, также будут рассмотрены глобальные и национальные подходы к управлению сети интернет.

Форум соберет региональных и международных экспертов, чтобы оценить текущее развитие интернета и его влияние на социально-политические и экономические изменения в регионе, определить наиболее сбалансированные подходы к политическому и техническому регулированию и управлению интернетом, а также обозначить рекомендации для развития политик, основанных на региональных и международных практиках.

Форум организован правительством РК, Общественным Фондом «Правовой медиа-центр» и Центром анализа и расследования кибератак (ЦАРКА).