В Астане обсудят вопросы нормативного регулирования криптовалют и блокчейн-технологий

Конференция может стать первым шагом к разработке необходимого законодательства.

7-8 июня в Астане пройдет первая в Казахстане международная конференция «Блокчейн-регулирование: возможности и риски», с участием правительства РК, профессиональных ассоциаций и крупнейших международных компаний, передает Курсив.

17 мая в рамках Астанинского форума Global Challenges Summit 2018 президент РК Нурсултан Назарбаев предложил разработать общие международные правила использования и регулирования криптовалют.

Конференция по блокчейн-регулированию в Астане может стать первым шагом к разработке необходимого законодательства. Приглашены эксперты из более чем 10 стран мира, которые поделятся реальными кейсами по регулированию.

«Мы рады, что государство проявляет интерес к теме криптотехнологий. Действительно у Казахстана есть все возможности стать крупным игроком в рамках глобальной блокчейн-экосистемы. В стране одна из самых низких цен на электроэнергию в мире — это действительно вызывает интерес со стороны иностранных инвесторов, заинтересованных в строительстве вычислительных дата-центров», — отметил Алан Дорджиев, президент национальной ассоциации блокчейн и криптотехнологий.

Ведущие мировые компании и финансовые институты, такие как IBM, Hyperledger, KPMG, Infosys, ЕБРР и другие уже инвестируют в технологии и заинтересованы, в том числе, в развитии цифровой инфраструктуры Казахстана. Соответственно, у страны имеется потенциал стать новым мировым центром распределенных вычислений, ускорив темпы цифровизации и улучшив свой инвестиционный климат в новых для экономики сферах.