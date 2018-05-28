ОБСЕ обучает правоохранительные органы Казахстана противодействию киберпреступности

Эксперты из США провели курс «Неправомерный доступ к компьютерам и компьютерным сетям».

В Алматы завершился пятидневный учебный семинар по борьбе с киберпреступностью для представителей государственных учреждений и правоохранительных органов Казахстана, организованный при поддержке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в Офисе программ ОБСЕ в Астане, в мероприятии приняли участие 18 сотрудников министерства внутренних дел, генеральной прокуратуры, академии правоохранительных органов при генеральной прокуратуре, центра судебной экспертизы министерства юстиции, агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, а также комитета государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан.

Эксперты из США провели курс «Неправомерный доступ к компьютерам и компьютерным сетям» (CNIC), который разработан для тех, кто закончил в 2017 году поддержанный ОБСЕ тренинг для тренеров «Основы расследования компьютерных преступлений и преступлений в сфере электронной коммерции». Участники являются государственными служащими, которые отвечают за сбор и анализ различных улик из компьютеров, и будут обучать этим навыкам своих коллег в будущем.

Курс нацелен на обеспечение офицеров навыками обучения их коллег для того, чтобы быть подготовленными для реагирования на большинство расследований в области неправомерного доступа к компьютерным сетям. Участники получили знания об инструментах и технике сбора и анализа из оперативной памяти, данных в реальном времени, регистров Microsoft Windows, журнала файлов и событий, а также информации из сетевых пакетов, для исследования компьютеров жертв преступлений, а также подозреваемых.