Лаборатории информационной безопасности открывают в Казахстане

На подготовку специалистов будет направлено 2,5 тысячи грантов.

Выступая на V Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018, заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев сообщил, что в Казахстане создается 9 лабораторий информационной безопасности, передает Kazpravda.kz.

«Шесть лабораторий в рамках высших учебных заведений, а также в рамках МОАП РК. Еще дополнительно три лаборатории информационной безопасности будут созданы. Стране необходимы умные люди. Нам нужны специалисты, которые обеспечат эту работу. В этой связи мы приняли решение, что необходимо в начальных классах прививать навыки IT-программирования, робототехники. В старших классах в полной мере предоставлять возможность получать знания по программированию, информатизации и основам информационной безопасности. В вузах мы коренным образом меняем программу, с тем, чтобы адекватно реагировать на все вызовы, которые связаны с данным аспектом», — заявил Жумагалиев.

Кроме того, заместитель премьер-министра сообщил, что Президент уделяет огромное внимание аспектам технологического развития страны.

«Глава государства выступил с инициативами, и одна из них включает в себя то, что необходимо увеличить количество грантов в вузах наших специалистов. Именно 20 тысяч. Из них 11 тысяч Президент поручил направить на технологических специалистов, на развитие именно технологического будущего, технологически подкованных ребят. В этой связи вопросы информационной безопасности не были обойдены, и 2,5 тысячи грантов мы собираемся направить для подготовки специалистов по информационной безопасности», — заключил Жумагалиев.