Прямой эфир: PROFIT Finance Day 2018

Прямая видеотрансляция с конференции по информационным технологиям в финансах — PROFIT Finance Day 2018 в Алматы.

Сегодня в Алматы начала работу четвертая ежегодная конференция PROFIT Finance Day. В программе мероприятия — самые актуальные вопросы реализации информационных технологий в финансовой сфере, а также способы преодоления кибер-рисков для финансовых организаций.

Если вы по каким-либо причинам не смогли присутствовать на конференции лично, присоединяйтесь к онлайн-трансляции: