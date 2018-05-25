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Прямой эфир: PROFIT Finance Day 2018

Прямая видеотрансляция с конференции по информационным технологиям в финансах — PROFIT Finance Day 2018 в Алматы.

25 мая 2018 08:55, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Связь, Интернет, Железо, Безопасность

Сегодня в Алматы начала работу четвертая ежегодная конференция PROFIT Finance Day. В программе мероприятия — самые актуальные вопросы реализации информационных технологий в финансовой сфере, а также способы преодоления кибер-рисков для финансовых организаций.

Если вы по каким-либо причинам не смогли присутствовать на конференции лично, присоединяйтесь к онлайн-трансляции: