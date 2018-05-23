Столичных школьников учат создавать собственные игры, мультфильмы и IT-проекты

В 2018-2019 учебном году новую программу по программированию для начальных классов планируется ввести и в других регионах страны в виде факультативных занятий.

В Астане запустят проект «Основы программирования в начальном образовании» для детей 2, 3 и 4 классов. Проект стартовал пилотно в сентябре 2017 года в рамках исполнения поручения Главы государства по программе «Цифровой Казахстан» в школе-лицее № 27. Сегодня учащиеся начальных классов школы продемонстрировали свои проекты и навыки в программировании и провели мастер-классы по созданию компьютерных игр, передает официальный сайт города Астаны.

«Как вы знаете, в соответствии с предыдущей программой обучение информатики начиналось с 7 класса, и тоже было в виде факультатива. Нынешняя программа предоставлена в более игровой форме, она очень интересная, интерактивная, обладает большим функционалом. Можно делать и анимацию, и игры, и клипы снимать. Это интереснее, чем изучать программирование в теории, как это было ранее», — рассказывает заместитель акима Астаны Малика Бектурова.

По ее словам, в пилотном проекте было задействовано 373 учащихся начальных классов школы-лицея № 27.

«Пилотный проект показал, что он успешен. С учетом рекомендаций преподавателей и детей мы внесли предложения составителям программы о том, как ее нужно доработать. Мы планируем внедрять программу в новом году для того, чтобы дети с самых младших классов могли учиться программированию и в дальнейшем применять эти навыки в жизни», — пояснила М. Бектурова.