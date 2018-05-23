Электронная биржа труда будет интегрирована с электронными системами других госорганов.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о работе сайта электронной биржи труда Enbek.kz, который занимает второе место среди всех зарегистрированных казахстанских сайтов по тематике «Работа. Вакансии», уступая лишь международной интернет-площадке Headhunter, передает Primeminister.kz.

«Мы планируем пойти дальше в рамках реализации госпрограммы „Цифровой Казахстан“. Электронная биржа труда будет интегрирована с электронными системами других госорганов, в частности, Минздрава и МОН РК. Сайт Enbek.kz станет основой для проекта системы учета электронных трудовых договоров, который также будет внедрен в ближайшее время», — сказала С. Жакупова, отметив, что ведомство дополнительно проработает вопрос упрощения регистрации.

Вице-министр также рассказала, что в настоящее время полностью автоматизирована услуга адресной социальной помощи, которая с 1 января текущего года оказывается в новом формате. Вместе с тем, предусматривается переход на проактивный формат. На основании данных, поступающих из информационных систем госорганов, решение будет приниматься автоматически. Совершенствование системы социального обслуживания будет осуществляться путем внедрения портала социальных услуг. Социальная выплата по случаю потери работы также будет переведена в проактивный формат.

«Это означает, что при присвоении гражданину официального статуса „безработного“, назначение социальной выплаты по случаю потери работы из государственного фонда социального страхования осуществляется автоматически. То есть гражданину уже не нужно обращаться в ЦОН», — резюмировала С. Жакупова.