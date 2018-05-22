Портал по проведению открытых тендеров запустили в «Самрук-Қазына»

На сайте уже зарегистрировалось более 10 тысяч потенциальных поставщиков.

Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» разработал и запустил портал по проведению открытых тендеров для отечественных товаропроизводителей Zakup.sk.kz. Об этом на брифинге сообщил директор департамента мониторинга и анализа ТОО «Самрук-Казына Контракт» Ербол Беков, передает Kazpravda.kz.

«Мы запустили новый портал. На нем уже осуществляется размещение планов закупок, запросы на ценовые предложения, а теперь и процедуры проведения тендеров», — подчеркнул Ербол Беков.

При этом он отметил, что на сайте уже зарегистрировалось более 10 тысяч потенциальных поставщиков. Экономия по закупкам способом запроса ценовых предложений составила порядка 770 млн тенге.

По словам Ербола Бекова, фондом была проделана большая работа по наращиванию объемов долгосрочных заказов у отечественных товаропроизводителей. По итогам 1 квартала текущего года прогнозируемая доля местного содержания в закупках товаров, работ и услуг составила 81%.