Единую интернет-платформу для доступа на сайты всех госорганов разрабатывают в РК

Доступ к почти 200 государственным сайтам можно будет получить на одном ресурсе уже до конца этого года.

Асет Турысов, председатель правления АО «Национальные информационные технологии», рассказал о работе, проводимой по поручению правительства. В ведомстве прорабатывают создание единой точки входа, которая позволит пользователю получить доступ и ссылки на сайты всех государственных органов. Нововведение появится уже в самое ближайшее время, передает Kazpravda.kz.

Также он рассказал о работе портала электронного правительства за 2017 год. По его информации, в 2017 году через платежный шлюз еGov было проведено около 2 млн транзакций на общую сумму более 18 млрд тенге. Дизайн портала еGov.kz в скором времени будет изменен. Технический оператор АО «НИТ» уже уже работает в этом направлении.

«С марта для проведения онлайн-оплаты по существующим 38 платежам больше не требуется авторизация на портале. Компания занимается сопровождением около 11 тысяч IP VPN-каналов связи и более 1,7 тыс. каналов доступа к сети интернет», — сказал глава АО «НИТ».

Кроме того, Турысов проинформировал о деятельности Единого контакт-центра электронного правительства, который в год обрабатывает более 1,5 миллиона обращений. В день в центр поступает порядка 14-16 тысяч звонков по 707 видам услуг.