Международные эксперты дали рекомендации по реализации цифровизации

Казахстану советуют присмотреться к мировому опыту и выбрать лучшие кейсы.

18 мая в рамках Астанинского экономического форума прошло второе заседание международного экспертного совета по вопросам цифровизации, где обсуждался ход реализации и достижения целевых индикаторов госпрограммы «Цифровой Казахстан». В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Жумагалиев, постоянные члены МЭС, члены правительства РК, международные эксперты, представители государственных органов и подведомственных организаций, руководители и представители национальных холдингов, компаний и неправительственных организаций, передает Zakon.kz.

Заседание прошло в формате круглого стола. На открытии мероприятия с докладами выступили члены правительства РК и международные эксперты. По мнению исполнительного директора французской бизнес-школы и исследовательского института INSEAD Бруно Ланвина, чтобы вести работу цифрового рынка труда, необходимо регулирование.

«Мы говорим, что робот отберет у меня работу. Да, это ведет к дискуссии. И здесь система регулирования будет играть огромную роль. Мы должны обучать людей тому, что они должны всю жизнь учиться. Вот что актуально на цифровом рынке труда», — отметила он.

Партнер и управляющий директор Boston Consulting Group Александр Жоров заявил о необходимости инвестиций в человеческий капитал. По его мнению, специалисты должны обмениваться опытом и нужно создать условия роста спроса к цифровизации.

Кроме прочего на полях форума много говорили о различных применениях технологии блокчейн.

«Эта технология должна еще созреть. Но она может помочь, например, во владении активами, при идентификации, регистрации завещания или имущества, налоговой отчетности и т. д. Для правительства Казахстана по работе с блокчейном нужен центр компетенций», — отметил вице-президент International Data Corporation в России и СНГ Роберт Фиш.

Генеральный директор Emerging Markets Amazon Web Services Тони Ван Ден Берге заинтересовался программой «Цифровой Казахстан».

«Я хочу отметить, что во внедрении цифровизации огромную роль играет облачная компьютеризация. Это, прежде всего, защита данных и безопасность. Если не будет кибербезопасности, не будет доверия. Казахстан может стать лидером в ЕАЭС, улучшив работу по кибербезопасности. И Amazon готов сотрудничать и помогать», — сообщил он.

Один из основателей и первый директор академии электронного управления e-Governance Ивар Талло заявил, что для улучшения предоставляемых государственных услуг нужно смотреть на человека: «У вас есть „Правительство для граждан“, это большая платформа с огромными возможностями. Выгодно их используя, вы сможете очень быстро расти в этой отрасли».

Главный экономист регионального управления Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Ханс Тиммер рассказал о мировом опыте: «Такие страны, как Китай и Кения очень хорошо используют и улучшают услуги мобильного приложения, образование в цифровизации очень развито в Сингапуре, Южная Корея производит потребительские товары и очень хорошо их продает по всему миру, Швейцария ведет активную работу с блокчейном, ОАЭ всегда готовы к экспериментам, они применяют искусственный интеллект, и так далее. Казахстану надо определить, что важно из всего перечисленного, и использовать в своей концепции».

Помимо этого, эксперты дали оценку по реализации инициатив цифровой трансформации Казахстана и рекомендации с учетом лучших мировых практик.