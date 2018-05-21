Amazon станет ближе для казахстанцев

Казпочта провела переговоры по вопросу организации прямой доставки товаров в Казахстан.

В настоящее время казахстанцы, желающие заказать тот или иной товар на Amazon, вынуждены пользоваться пересылкой на склады сторонних сервисов доставки, так как многие продавцы интернет-площадки не предусматривают доставку в Казахстан, либо она стоит дорого. Вполне возможно, что в ближайшее время ситуация изменится.

Сакен Сарсенов, председатель правления АО «Казпочта», сообщил о переговорах, прошедших с главой Emerging Markets Amazon Тони Ван Ден Берге. По мнению Сакена Сарсенова, обсуждение прошло достаточно продуктивно.

«Сейчас мы доставляем товары с этой площадки через наш сервис Vpost.kz, но стоимость доставки остается высокой», — пояснил глава Казпочты.

В случае позитивного развития событий казахстанцам станет проще покупать на Amazon. Доставка покупок будет обходиться дешевле, ее сроки сократятся. Кроме того, в июне национальный почтовый оператор запускает проект «Школа экспорта», который расскажет, как продавать товары на этой интернет-площадке.

«Идею мы привезли из Украины, где наши коллеги успешно взращивают поколение молодых предпринимателей, и сейчас экспорт в Украине превышает импорт. Для примера, обычная украинская школьница изготавливает книжные закладки на 500 тыс. долларов в год, еще один парень изготавливает ошейники для собак и занимает первое место в своей категории на этой торговой площадке», — рассказал Сакен Сарсенов.