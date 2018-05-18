Казахстан и Беларусь заключили меморандум в сфере блокчейна

Это позволит обмениваться опытом и заимствовать уже работающие решения.

В рамках международной телекоммуникационной выставки «ТИБО — 2018» казахстанской стороной подписан меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией блокчейна Беларуси. Меморандум позволит специалистам двух стран наладить сотрудничество по обмену опытом в сфере новейших технологий и стать более конкурентными на мировой арене.

«Суть заключается в том, что это многонациональная технология, и выработка каких-то реальных решений, как на государственном уровне, так и на частном, не имеет смысла в рамках одного государства. Меморандум позволит вырабатывать наиболее оптимальные решения, обмениваться опытом, кадрами, заимствовать друг у друга уже работающие решения на основании блокчейн-технологии и криптовалютного мира», — прокомментировал директор Ассоциации Технологий Распределенных Реестров Станислав Баськов.

Как отметил спикер, благодаря декрету № 8 Республика Беларусь узаконила деятельность блокчейн-проектов, майнинга и криптовалют. Подписанное соглашение позволит перенять казахстанским специалистам белорусский опыт интеграции в мир блокчейна и криптовалют.

«На данный момент в Республике Беларусь есть передовой опыт по использованию законодательств и по регулированию блокчейн-технологий, с которым казахстанская сторона заинтересована в ознакомлении и в понимании того, как это все регулируется и как это лучше всего делать. Мы здесь хотим найти партнеров, друзей, коллег, инвесторов и сотрудников для взаимовыгодного сотрудничества», — отметил региональный представитель компании Digital Contracts Group Сергей Соловеткин.