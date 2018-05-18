SAP Форум Астана 2018

Крупнейшая бизнес-конференция уже несколько лет собирает сотни профессиональных участников.

Руководители организаций корпоративного и государственного секторов Казахстана, клиенты и партнеры компании SAP, экспертное сообщество, вузы, ведущие разработчики программных продуктов, представители международных лидеров ИТ индустрии будут обсуждать в Астане инновационный опыт и новейшие технологии цифровой трансформации бизнеса и государственных услуг.

Помогая своим клиентам и деловым партнерам в более чем 120 странах мира в реализации цифровых преобразований, компания SAP использует этот опыт в многочисленных проектах с казахстанскими компаниями и государственными структурами. На SAP Форуме Астана основными темами обсуждений станут важнейшие тренды и направления развития цифровой индустрии, лучшие мировые разработки и результаты совместных проектов, которые реализуют девиз форума этого года — «Видеть больше».

Деловую программу Форума откроет пленарная сессия с участием топ-менеджмента SAP в лице Эрика Верно — исполнительного вице-президента и руководителя офиса исполнительной дирекции SAP по регионам Европа, Ближний Восток, Африка и Китай, и Максима Ламскова, директора SAP в Казахстане. Ключевые спикеры расскажут об основных трендах и происходящих изменениях в мире ИТ, о влиянии этих изменений на стратегию и портфель инновационных технологических решений SAP, поделятся тем, что сейчас интересует клиентов компании и как ими применяются инновационные технологии для решения стратегических задач.

На восьми параллельных тематических сессиях с более чем 60 экспертными и клиентскими докладами будет обсуждаться цифровая трансформация конкретных функций на предприятиях: ИТ, HR, финансов, логистики, производства, безопасности, продаж и маркетинга, управления рисками. Крупнейшие компании-клиенты, такие как Газпромнефть, Норильский Никель, НЛМК, Сбербанк, КазЦинк, Медсервис, Халык Банк и другие поделятся опытом применения технологий и решений SAP для трансформации ключевых функций бизнеса. Многие доклады будут посвящены новым и передовым примерам использования технологий в конкретном бизнесе.

Участники сессий узнают об обеспечении безопасности облачных технологий, применении блокчейн и технологий Интернета вещей (IoT) в производственных процессах, использовании машинного обучения для финансового управления, управлении рисками и безопасностью бизнеса, цифровой трансформации HR-функции с помощью современных технологий, выстраивании эффективного процесса интегрированного планирования между различными подразделениями организации, и многом другом.

На обширной выставке, которая пройдет в рамках Форума, будут показаны кейсы работающих сценариев для самых различных отраслей и сфер деятельности. На стендах можно будет увидеть примеры использования больших данных (BigData) и прогнозной аналитики в финансах, логистике и производстве, работающие проекты IoT в промышленности, сценарии использования блокчейн для различных индустрий.

Зарегистрироваться и ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте Форума. Ждем вас 30 мая в 9:00 в отеле Hilton Астана.