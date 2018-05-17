В Узбекистане электронную подпись оформят бесплатно за 40 минут

Пока услуга действует в экспериментальном порядке.

ЭЦП, обеспечивающие свободный доступ ко всем видам государственных и банковских услуг, упростят в оформлении, передает Repost.uz.

В положении о порядке регистрации ключа электронно-цифровой подписи и выдаче сертификата электронно-цифровой подписи изменилось следующее:

— электронно-цифровая подпись бесплатно выдается учащимся академических лицеев и профессиональных колледжей;

— в Центре государственных услуг Юнусабадского района и еще в 13 центрах по республике в порядке эксперимента ЭЦП будет выдаваться бесплатно до 1.07.2018 года. То есть, льгота распространяется на жителей данных районов.

Кроме того, срок выдачи ЭЦП сокращен до 40 минут. Из них половина времени отводится работнику центра государственных услуг на заполнение анкеты для получения ЭЦП (при явочном порядке), а вторая половина — на получение от научно-информационного центра новых технологий при ГНК сертификата ключа ЭЦП, проверку личности заявителя по паспорту, водительскому удостоверению, военному билету и запись ключа и сертификата ЭЦП.

Это стало возможным благодаря тому, что научно-информационный центр новых технологий при ГНК перешел на автоматический режим работы (в режиме реального времени), а работникам центра госуслуг сократили время на выполнение рабочих операций.