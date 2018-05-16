«Логиком» не удивил отчетом: I квартал 2018

Выручка за первый квартал 2018 года составила 3,95 млрд тенге.

Интересно, что отчет по первому кварталу текущего года представлен раньше, чем за весь 2017 год, — он, кстати, не обнародован вплоть до момента написания этого материала.

Итак, первые три месяца 2018-го компания завершила без особых рекордов. Выручка за отчетный период составила 3,95 млрд тенге. Это на 8,2% меньше, чем в первом квартале 2017 года. Несмотря на снижение себестоимости реализованных товаров и услуг (на 279 млн тенге), компании не удалось нивелировать разрыв — валовая прибыль составила почти 524 млн тенге против 598 млн годом ранее. Таким образом, снижение этого показателя составило 12%.

Анализируя отчет далее, следует заметить, что по всем расходным позициям в компании наблюдается позитивная динамика — они снизились в части «расходов по реализации», «административных расходов» и «прочих расходов». И, тем не менее, этим полностью выправить ситуацию не удалось: операционная прибыль в первом квартале 2018 года составила 291 млн тенге против 384,5 млн тенге годом ранее. Таким образом, падение составило 24,3%.

Идем дальше. I квартал 2018 года ознаменовался резким ростов расходов по финансированию (около 505 млн тенге против 313,5 млн тенге годом ранее). Впрочем, прочие доходы несколько выравнивают эту позицию. В итоге компания завершает квартал с цифрой 98 млн тенге прибыли против 76 млн годом ранее. Говорить, что это выдающееся достижение для компании, было бы весьма опрометчиво, особенно учитывая, что рынок в целом переживает некоторое оживление.

Напомним, что в 2016 году компания, реагируя на общее ухудшение экономической ситуации в стране, продемонстрировала резкое падение по ряду показателей. В частности, за 9 месяцев 2016 года выручка «Логикома» снизилась с 18,73 млрд тенге до 10,8 млрд тенге. Прибыль до налогообложения тогда составила лишь 74,6 млн тенге, а после — менее 27 млн. Это, соответственно, в 8,15 и 20,7 раз меньше, чем в аналогичном периоде благополучного 2015-го.