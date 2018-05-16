В Казахстане пройдет турнир по киберфутболу

В нем смогут участвовать игроки трех платформ — ПК, XBOX и PS4, общий призовой фонд составит 500 тысяч тенге.

С 29 мая по 12 июня в Казахстане впервые пройдут соревнования по виртуальному футболу «Киберфутбольная лига болельщиков Казахстана». Болельщики команд казахстанской премьер-лиги и любители виртуального футбола могут зарегистрироваться на сайте Liga-online.com до 28 мая и поучаствовать в турнире по FIFA 18, сообщает Zakon.kz.

«Для начала все желающие в возрасте от 12 лет и старше должны пройти регистрацию на сайте, выбрав свою любимую команду из КПЛ и заполнить все необходимые данные, а затем ожидать расписание игр. Квалификационные раунды продлятся до 9 июня. Победители квалификации выйдут в плей-офф, затем в гранд-финал», — рассказал из организаторов турнира, представитель международного консорциума E-Sports-Kz Айдар Паржанов.

Регистрацию прошло уже более 300 участников со всей страны. Турнир проводится на трех платформах — персональный компьютер, XBOX и PS4. Для каждого из них предусмотрены денежные призы за 1, 2 и 3 место. Общий призовой фонд составляет 500 тыс. тенге.

Согласно регламенту турнира, каждый матч длится всего 6 минут. Все это время за ходом и за соблюдением правил будут следить специальные судьи. Гран-финал будет сопровождаться опытными комментаторами.

«Мы хотим сделать этот турнир ежегодным. Финал состоится 12 июня, в день открытия чемпионата мира по футболу в России. Через проведение таких мероприятий мы хотели бы популяризировать киберфутбол в нашей стране, а также стимулировать включение клубов казахстанской премьер-лиги в симулятор FIFA 19. В странах с высоким уровнем развития кибериндустрии в каждом профессиональном футбольном клубе есть свои киберигроки, которые защищают честь команды на международной арене. В Казахстане киберспорт находится на стадии активного развития. В нашей стране ранее не проводились мероприятия подобного масштаба по киберфутболу», — подытожил Айдар Паржанов.