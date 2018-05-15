Багдат Мусин покинул должность главы комитета по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры

Его место занял бывший управляющий директор по рискам KEGOC Кайрат Жакипбаев.

Председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры Казахстана Багдат Мусин по собственному желанию освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписано Президентом Казахстана. Другим распоряжением на эту должность назначен Кайрат Жакипбаев, передает Sputnik.

Мусин возглавил комитет генпрокуратуры в январе 2017 года. До этого он занимал должность председателя правления АО «Казпочта». На посту председателя комитета Мусин работал над системой оповещения о штрафах, картой уголовных правонарушений, электронным уголовным делом и Единым реестром административных производств.

«Спасибо Главе Государства, Жакып Кажмановичу и Кайрат Пернешевичу за предоставленную возможность поработать и внести свой вклад в развитие цифровизации в правоохранительном блоке страны», — написал Багдат Мусин в своем аккаунте в Facebook, подчеркнув, что уходит по собственному желанию.

Новым председателем комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК назначен Жакипбаев Кайрат Тулегенович. С февраля 2017 года он работал управляющим директором по правовому сопровождению и рискам компании KEGOC. По образованию юрист. В разные годы занимал должности начальника управления по расследованию особо опасных преступлений генпрокуратуры, начальника военно-следственного департамента МВД, заведующего отделом законодательства аппарата мажилиса, заместителя председателя комитета финансового контроля и государственных закупок министерства финансов.