30 мая отключат трансляцию телеканалов и радио в Алматинской области

На сети пройдут монтажные работы.

АО «Казтелерадио» сообщает о проведении монтажных работ на радиотелевизионной станции «Алматы», в результате чего 30 мая с 9:00 до 17:00 часов (время Астаны) в Алматы и Алматинской области будет временно отключена трансляция телеканалов и радиостанций, передает Kazakh-tv.

По данным оператора, вещание будет отключено у следующих ресурсов: «Первый канал Евразия», НТК «Qazaqstan», «Хабар», «НТК», «КТК», «Astana TV», «7 канал», «31 канал», «Хабар 24», «СТВ», «МИР», «Алматы», «Hit TV», «Европа плюс», «Qazaq radiosy», «Energy FM», «Radio Classic», «Love Radio», «Дорожное радио», «Русское радио Азия», «Авторадио Казахстан», «Радио NS», «Shalqar radiosy», «Ретро FM Казахстан», «Тенгри FM», «Gakku FM», «Дала FM», «Жулдыз FM», «Тамаша FM», «БИЗНЕС FM», «Balapan», «Kazakh TV», «QAZSPORT», «Новое телевидение», «Твое ТВ», «ОҢ ТВ», «MuzLife», «Gakku Media», «Асыл Арна», «Жетісу», «MUZZONE TV», «ТДК-42», «Ел Арна».