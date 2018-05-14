Beeline досрочно завершил акцию «Проезд за 1 тенге»

Число совершенных транзакций превысило несколько миллионов.

12 мая Beeline объявил о завершении акции «Проезд за 1 тенге», которая действовала более двух месяцев в Алматы.

«Beeline благодарит всех клиентов, которые за прошедшие два с половиной месяца активно пользовались акцией. Общее количество участников акции превысило 250 тысяч человек, а число совершенных транзакций равняется нескольким миллионам операций», — говорится в официальном сообщении мобильного оператора.

Акцию было решено прекратить в связи с со значительным наплывом клиентов, особенно в часы пик. Отмечается, что система не справлялась с нагрузкой, и это сказывалось на качестве услуги, а также на работе систем по доставке SMS и начислению кэшбека. Ранее Алексей Бендзь, директор по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан, рассказывал о том, что за один месяц акции был потрачен бюджет, рассчитанный на три месяца. Кроме того, по заявлению оператора, до настоящего момента не все автопарки Алматы оказались готовы принимать оплату в виде SMS, что также повлекло за собой определенные трудности.

«В итоге, мы приняли решение о прекращении действия акции с 12 мая 2018 года. Теперь наша задача — усовершенствовать механику работы системы и вернуться на рынок с более комфортным и оптимизированным предложением», — пояснили в Beeline.