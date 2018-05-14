Лучших молодых разработчиков определили на хакатоне ABC Hack’SS18

Призовой фонд хакатона составил более миллиона тенге.

На хакатоне ABC Hack’SS-18, прошедшем в технопарке Назарбаев Университета с 5 по 6 мая, были определены лучшие из лучших среди разработчиков, инженеров и робототехников со всего Казахстана. На 24-часовом марафоне более 160 участников в возрасте 16-25 лет непрерывно работали над решением поставленных задач. Во второй день хакатона состоялись презентации готовых решений, после чего члены жюри определили победителей.

«Наша компания поставила свою задачу по реализации информационной системы безопасности автотранспортных средств. Ребята справились с этой задачей очень хорошо. По результатам был определен победитель, команда из двух разработчиков под названием „XXII“. Эти молодые люди получат возможность трудоустроиться в Департамент интегрированных решений. Вообще хочу заметить, что АО „Национальные информационные технологии“ планирует и в дальнейшем со своей стороны оказывать максимальное содействие мероприятиям, нацеленным на развитие интеллектуального потенциала казахстанской молодежи и на поддержку казахстанских ИТ-стартапов», — отметил Асет Турысов, председатель правления АО «НИТ».

Призовой фонд хакатона составил более миллиона тенге. Участникам с лучшими результатами были предложены оплачиваемые стажировки. Для возможности продолжить работу над проектом и реализовать продукт на практике с победителями будут заключены договора.