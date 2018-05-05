МФЦА запустил первую международную программу стартап-акселерации Fintechstars

Начинающие предприниматели в сфере финансовых технологий могут получить предпосевные инвестиции в размере 20 тысяч долларов.

Международный финансовый центр «Астана» совместно со швейцарской группой компаний Seedstars и казахстанским бизнес-инкубатором MOST запустил первую программу стартап-акселерации Fintechstars. Целью программы является создание платформы для развития стартапов в сфере финансовых технологий в Казахстане и выстраивание взаимодействия с мировыми лидерами отрасли.

Fintechstars поможет поддержать начинающих предпринимателей в сфере финансовых технологий, подчеркнула директор по цифровым технологиям АО «Администрация МФЦА» Асель Жанасова (Жиенбаева): «Программа даст возможность стартапам получить финансирование, а также уникальную возможность поработать над своими проектами с лучшими международными экспертами в своей сфере. Запуск акселерационной программы в Казахстане совместно с Seedstars, которая имеет огромный опыт работы со стартап-проектами, поможет нам в достижении поставленных целей по развитию экосистемы финансовых технологий».

На участие в программе было подано 146 заявок из 33 стран мира. По результатам отбора выбрано 10 команд из Казахстана, России, Украины, Грузии и Нигерии. В рамках Fintechstars предусмотрено трехмесячное обучение, наставничество от международных и отечественных менторов, а также предпосевные инвестиции в размере 20 тысяч долларов США.

Как рассказал региональный представитель Seedstars Игорь Овчаренко, при оценивании стартапов учитывались такие критерии, как компетентность команды, динамика роста компании и дополнительная ценность, которую они могут получить в ходе программы.

«Команды достаточно зрелые, некоторые из них выступают менторами для начинающих стартапов. Главную ценность, которую мы даем для них, — это доступ к сети контактов Seedstars», — отметил он.

По итогам Fintechstars лучшие стартапы будут проинвестированы на сумму до 350 тысяч долларов и получат возможность выйти на международный рынок.