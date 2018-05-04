Банки обсуждают возможность запуска Open API

Для работы над предложением Нацбанка на базе АФК создается рабочая группа с участием всех заинтересованных сторон.

На площадке Ассоциации финансистов Казахстана прошло обсуждение инициативы Национально банка РК по созданию стандартов предоставления интерфейсов к банковским системам сторонним организациям, так называемый Open API. В обсуждении приняли участие банковские организации, регулятор, финтех-компании и системные интеграторы.

Представители Нацбанка провели презентацию для выработки стандартов предоставления открытых интерфейсов банками Казахстана. В настоящее время вопрос находится на ранней стадии обсуждения, поэтому отдельные детали инициативы могут широко трактоваться.

«В том виде, который существует сейчас, предполагается, что банки получат право, но не обязанность предоставлять доступ к банковским системам финтех-компаниям для создания новых финансовых продуктов. Безусловно, при этом должны соблюдаться высокие стандарты информационной безопасности и защита всех клиентских данных», — комментирует Константин Пак, директор центра по развитию финансовых технологий и инноваций АФК.

Напомним — недавно тему предоставления банками Open API обсуждали на конференции MoneyDay 2018. По мнению экспертов, это станет новым шагом в распространении банковских продуктов.