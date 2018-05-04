Правила хранения информации об абонентах операторами связи приняты в РК

Она должна храниться на территории РК, передача за пределы республики запрещается.

Постановлением правительства Казахстана от 28 апреля 2018 года внесены изменения и дополнения в Правила осуществления операторами связи сбора и хранения служебной информации об абонентах. В документе говорится, что хранение служебной информации об абонентах осуществляется исключительно на территории Республики Казахстан. Запрещается передача служебной информации об абонентах за пределы республики, за исключением случаев оказания услуг связи абонентам, находящимся за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Функционально Система состоит из логических модулей, выполняющих функции сбора, хранения, управления и средств защиты. Протокол взаимодействия модулей Системы согласовывается оператором с органом, осуществляющим контрразведывательную деятельность и оперативно-розыскные мероприятия на сетях связи.

К служебной информации относятся:

— для юридических лиц: бизнес-идентификационный номер, адрес для доставки счетов

— для физических лиц: фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), место жительства, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер, адреса электронной почты, почтовый адрес;

— а также: номера контактных телефонов; адрес установки абонентского оборудования; дата заключения и прекращения действия договора; перечень услуг связи, доступных абоненту; абонентский номер; биллинговые сведения — информация по личному счету абонента, информация о пополнении счета, адреса абонентов в сети передачи данных; адреса обращения к интернет-ресурсам в сети передачи данных, протоколы сети передачи данных по каждой предоставляемой услуге доступа в сеть интернет, включая дату и время регистрации абонента в сети с учетом временных поясов; динамический или статический IP-адрес, выделенный для данной сессии; точку выхода в сеть; абонентский номер и идентификационный код абонентского устройства сотовой связи, с которого был осуществлен выход в сеть; объем переданной и принятой информации в течение данной сессии; период времени, в течение которого предоставлялась каждая из услуг; использованный пользователем вид связи, адреса переданного или полученного электронного сообщения, адреса электронной почты почтового сообщения, идентификатор интернет-ресурса, дата и время начала и окончания изменений данных на интернет-ресурсе с учетом временных поясов; IP-адрес, с которого происходило изменение.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого официального опубликования (2 мая).