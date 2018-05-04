В Ташкенте прошла международная digital конференция USENET 2018

Впервые за все время проведения конференции с 2011 года она была представлена рекордным количеством участников.

27 апреля в Ташкенте прошла ежегодная digital конференция USENET 2018. В ходе конференции состоялись выступления спикеров из России, Казахстана и Узбекистана. Помимо постоянных гостей конференции, были и новые спикеры, впервые выступавшие в Узбекистане. Среди них руководитель Mash Никита Могутин (Россия), Ольга Шокало (Россия), представляющая платформу MyTarget, представитель Samsung Данил Иванов (Казахстан), представитель компании Яндекс Матвей Габов (Россия), передает Repost.uz.

Конференцию открыл Дильшод Музаффаров, поделившийся анализом рынка интернет-рекламы в Узбекистане, а также трендами 2018 года. Следом выступил руководитель Select Communication Group Виктор Елисеев (Казахстан). После чего выступления спикеров были разделены на две секции, что позволило слушателям выбирать наиболее интересные для себя.

Впервые за всю историю USENET спикеры говорили про блокчейн — в отдельной секции выступили четыре специалиста. Помимо этого, в рамках конференции прошла отдельная панельная дискуссия на тему «Как онлайн-СМИ развиваться в эпоху Telegram-каналов?», участниками которой стали Умид Гафуров (Troll.uz), Никита Могутин (MASH), Тимур Абдулин (Repost.uz), Тохтамуродов Сунатилла (Kanallani Dodasi), Тимур Бакиев (Kun.uz).

С отдельной лекцией на тему блогинга выступил Умид Гафуров, а основатель Kanallani Dodasi Тохтамуродов Сунатилла рассказал, как за два года смог развить один из самых многочисленных Телеграм-каналов Узбекистана. Секретами создания и администрирования сообщества в 200 тысяч участников поделилась Лилия Николенко, основатель «Потребитель.уз».