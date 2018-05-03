Подписан договор о продаже акций АО «Транстелеком»

В течение 90 календарных дней покупатель обязуется оплатить соответствующую сумму.

АО «ФНБ «Самрук-Қазына» сообщает о том, что между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и покупателем подписан договор о продаже 26% минус 1 акция АО «Транстелеком» на сумму 9 млрд 450 млн тенге. При этом, 25% плюс 1 акция, которые позволяют влиять на отдельные решения, принимаемые общим собранием акционеров АО «Транстелеком», остаются у АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Продажа акций путем открытого двухэтапного конкурса была согласована с государственной комиссией по вопросам модернизации экономики РК. На первом этапе потенциальные покупатели прошли квалификационный отбор. На втором этапе конкурса претенденты, прошедшие отбор, представили свои ценовые предложения.

Покупатель акций АО «Транстелеком» в соответствии с условиями договора купли-продажи должен сохранить профиль деятельности компании, а также обеспечить исполнение обязательств по действующему коллективному договору.

АО «Транстелеком» — один из крупнейших операторов связи Республики Казахстан, специализирующийся на телекоммунникациях, цифровизации и системной интеграции в области ИТ, связи, автоматики и энергетики. Предприятие было создано в 1998 году путем реорганизации ДГП «Головная дистанция связи». Компания предоставляет услуги местной, междугородной и международной связи, доступа к сети интернет, подвижной радиотелефонной связи и других телекоммуникационных услуг. По итогам 2017 года выручка компании достигла более 71 млрд тенге, этот показатель вырос на 48% по сравнению с 2016 годом. Чистая прибыль компании увеличилась на 23% и составила 5 млрд 331 млн тенге.

В конце апреля компания объявила о трансформации и намерении активно участвовать в проекте Цифровой Казахстан.