«Умный» Степногорск уже на обсуждении

Аким города Ануар Кумпекеев поручил активизировать работу по цифровизации и реализации проектов концепции «Smart Stepnogorsk».

В рамках реализации Послания Президента РК в акимате Степногорска прошло совещание по проекту «Smart Stepnogorsk». Концепцию представил руководитель отдела архитектуры и градостроительства Анар Новрузов. Основная цель проекта — развитие городской инфраструктуры с применением информационных и коммуникационных технологий. Это должно улучшить качество жизни и повысить комфорт горожан. Проект подразумевает использование умных технологий в промышленности и других сферах жизнедеятельности города, а также развитие «зеленой» экономики.

Как рассказали в управлении внутренней политики, проект будет воплощаться в жизнь поэтапно в течение пяти лет. В рамках его реализации будет разработано приложение «Smart Stepnogorsk»: «Оно обеспечит ряд преимуществ для горожан, ведь понятие „умный город“ включает в себя много составляющих для создания удобной среды для жителей. Это электронные очереди, терминалы оплаты, запись к врачу, передача показаний, просмотр задолженности, подача заявок в КСК/КСП и др.».