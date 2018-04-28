ИТ-специалисты пожаловались Абаеву на сбои в соцсетях

Системный администратор считает, что неумение специалистов проводить точечную блокировку в интернете наносит вред гражданам, которые находятся вне политики.

Казахстанцы жалуются, что из-за сбоев в работе Telegram и YouTube страдают сотовые операторы и службы поддержки провайдеров. Неполадки в работе мессенджера и видеохостинга связаны с запретом движения «Демократический выбор Казахстана», передает Sputnik.

«От лица тысяч системных администраторов Казахстана прошу разъяснить правомерность постоянных блокировок Facebook, Youtube, Telegram. Из-за постоянных блокировок страдает рядовой персонал, их обвиняют в плохом сервисе и плохом предоставлении услуг, системных администраторов в компаниях начинают терроризировать расспросами. Треть вечернего траффика это YouTube, на которое попадают трансляции „ДВК“ и, соответственно, блокировка», − с таким вопросом на портале «Открытый диалог» обратился Андрей Сайфиев к министру информации и коммуникаций Даурену Абаеву.

Сайфиев считает, что «неспособные специалисты» не проводят точечную целевую блокировку, отключают сервисы и доставляют дискомфорт людям, которым до политики «нет дела». В ответ на обращение глава МИК заявил, что ведомство не заинтересовано в полной блокировке Facebook, Youtube и Telegram.

«В адрес Youtube, Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Twitter, Instagram и Telegram направлены официальные уведомительные письма о выполнении судебного решения и принятия мер по удалению либо ограничению доступа для пользователей с территории Казахстана к материалам незарегистрированного движения „ДВК“», — написал Абаев.

Министр информации и коммуникации добавил, что Вконтакте и Одноклассники ограничили казахстанцам доступ к материалам ДВК. Группа движения и публикации в ее поддержку удалены частично с Instagram, Youtube и Telegram. Уведомительные письма находятся на стадии рассмотрения у администраций Facebook и Twitter.