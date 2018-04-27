Транстелеком объявил о цифровой трансформации

Компания намерена стать одним из крупнейших игроков на цифровом рынке Казахстана.

На карте Цифрового Казахстана появилось новое имя. С таким посылом выступили на пресс-конференции в Астане представители АО «Транстелеком» 24 апреля.

В Казахстане с 2018 года началась реализация государственной программы «Цифровой Казахстан». Ее целями являются ускорение темпов развития экономики РК и улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых технологий, а также создание условий для перехода экономики Казахстана на цифровые рельсы. Реализация ГП диктует новые правила для успешной работы и взаимодействия власти, бизнеса и общества. В этой связи АО «Транстелеком» проводит масштабную реформацию, которая выдвигает компанию в разряд крупнейших игроков на цифровом рынке Казахстана и превращает ее в одного из ведущих драйверов развития цифровых технологий страны.

Вице-президент по развитию и правовым вопросам АО «Транстелеком» Елнар Адайбеков рассказал об изменениях, которые происходят сейчас в компании: «В этом году компания Транстелеком отмечает свое совершеннолетие — нам исполнилось 18 лет. В прошлом году была объявлена и проведена частичная приватизация АО «Транстелеком». Это продиктовало определенные вызовы, перед нами были поставлены новые задачи. Среди них — определение новой стратегии развития, пересмотр всей организационной структуры и основной момент — трансформация из компании, известной только как коммуникационный оператор, в передовую IT-компанию».

Обновленный образ Транстелеком призван изменить представление клиентов и партнеров о компании и заявить о ее новом формате. В результате масштабного ребрендинга компания получила название ТТС. Это, в том числе, поможет узнаваемости бренда на мировой арене, поскольку компания имеет юридический статус международной, с действующими отделениями в Беларуси, России и Китае.

Цифровая трансформация — это процесс, означающий глобальные внутренние преобразования. Для того, чтобы соответствовать требованиям и вызовам современного рынка, ТТС сделает ставку на усиленную работу в четырех ключевых направлениях.

Первое направление — повышение качества обслуживания клиентов. В компании считают это самым главным аспектом. В TTC уже создан и действует единый контактный центр, работающий круглосуточно по номеру 191. Все заявки и обращения клиентов стекаются в единый центр, где затем оперативно отрабатываются.

Второе — это работа по повышению отказоустойчивости инфраструктуры. Компания владеет протяженной сетью волоконно-оптических линий связи и большим парком оборудования. Все это требует постоянной модернизации, для чего ежегодно инвестируются больше средства. В TTC понимают важность соответствия передовым мировым стандартам и следуют этой цели.

Третье — повышение скорости внедрения программных решений. Благодаря автоматизированной системе управления проектами и системам администрирования компания способна в кратчайшие сроки внедрять высокотехнологичные решения в бизнес-модели заказчиков.

Четвертое направление, над которым идет постоянная работа — это повышение скорости реагирования на запросы клиентов. В компании добиваются этого, оптимизируя бизнес-процессы и автоматизируя внутреннюю работу. К примеру, удалось полностью уйти от бумажных носителей и перевести документооборот в электронный формат — теперь все документы подписываются электронной цифровой подписью.

«Весь комплекс внутренних реформаций и новый образ компании направлен на то, чтобы вскоре заявить, что ТТС — это одна из крупнейших в регионе компаний на рынке инфокоммуникационных услуг. У нас достаточно технологических и интеллектуальных ресурсов, чтобы стать флагманом на ИКТ-рынке Казахстана. Новый формат работы и взаимодействий внутри компании позволяет каждому нашему сотруднику чувствовать свою личную ответственность и причастность к важной миссии, к основной задаче и предназначению нашей компании — привести казахстанцев к цифровому благосостоянию!», — заявил Елнар Адайбеков.

Об инфраструктурных возможностях TTC рассказал вице-президент по телекоммуникациям АО «Транстелеком» Булат Темирбаев. Транстелеком, являясь крупнейшим магистральным оператором на территории Казахстана, управляет сегодня самой протяженной магистральной сетью в Казахстане — более 16 тысяч километров волоконно-оптических линий. Пропускная способность сети составляет 450 Гбит. Компания принимает участие в конкурсе, объявленном министерством информации и коммуникаций, по определению частного партнера по проекту «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Казахстана по технологии волоконно-оптических линий связи». Проект нацелен, в первую очередь, на снижение уровня цифрового неравенства, и повышение цифровой грамотности населения в сельской местности. В его рамках предполагается обеспечить сельские учреждения (школы, больницы, акиматы, прокуратуры, учреждения МВД, МЧС и МСХ) широкополосным доступом к интернету со скоростью от 20 Мбит/с.

В случае победы в конкурсе TTC планирует охватить более 400 сельских населенных пунктов и подключить к высокоскоростному доступу к интернету более 1200 госорганов и бюджетных учреждений. Стоит отметить, что на сегодняшний день Обществом уже подключено 20 сельских населенных пунктов.

«Понимая обозначенное в ГП направление «Цифровой шелковый путь», предполагающее развитие транзитного потенциала страны, мы также развиваем внешние связи с международными операторами стран Средней Азии, России и Китая. На сегодня у нас действует порядка 10—12 приграничных стыков — точек соединения волоконно-оптических линий между операторами для передачи интернета и голосового трафика», — сообщил Булат Темирбаев.

В завершении пресс-конференции Адайбеков Е. озвучил ряд инициатив в поддержку нового бренда, в том числе первый корпоративный турнир по DOTA 2, который состоится в первых числах июня.