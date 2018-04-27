ЕЭК приступила к разработке соглашения о регулятивных «песочницах» в ЕАЭС

У инициаторов проектов и регуляторов появится возможность протестировать инновационные решения и апробировать подходы к регулированию перед их правовым закреплением.

Цифровая трансформация отраслей и рынков создает условия высокой неопределенности для деятельности и принятия решений как для инноваторов, так и для регуляторов. Особенно остро это ощущается на интеграционном уровне. В новых отраслях и на новых рынках страны зачастую нормативно закрепляют те или иные подходы к регулированию, не имея возможности оценить их воздействие на реальные экономические процессы внутри государства и на общих рынках ЕАЭС.

Регулятивная «песочница» в Союзе должна стать средой для экспериментирования и моделирования. В ней можно создавать временные регуляторные рамки, чтобы снижать риски тестирования для пилотных проектов, выстраивать более тесное взаимодействие между регуляторами и инноваторами, обмениваться опытом, лучшими практиками и подходами.

«Создание системы регулятивных „песочниц“ Евразийского экономического союза — один из приоритетов проработки инициатив, утвержденный главами государств Союза. Для инициаторов проектов, регуляторов это реальная возможность протестировать инновационные решения, новые бизнес-модели, выявить их сильные и слабые стороны, лучше понять возможные риски, апробировать подходы к регулированию перед их правовым закреплением», — заявила член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Карине Минасян на первом заседании экспертов, посвященном обсуждению создания системы регулятивных «песочниц» в ЕАЭС.

На выходе регулятор получит апробированные и работающие модели правового регулирования, инициатор — пилот проекта, протестированный в правовом поле и в реальных или приближенных к реальным условиях рынка. Также ожидается снижение издержек пилотирования за счет согласованного между регуляторами стран ЕАЭС доступа к данным, инфраструктуре и экспертизе.

«Эффекты от применения „песочниц“ могут быть вполне ощутимы — сокращение времени для пилотирования проектов в Союзе почти в два раза; снижение издержек для бизнеса и государства в результате выявленных рисков, устранение правовых разрывов, и, как следствие — более правильное распределение ресурсов», — отметил руководитель проекта по цифровой трансформации ЕЭК Александр Петров.

Эксперты также считают, что «песочница» могла бы стать инструментом для апробации подходов по переходу нормативно-правовой базы в цифровой формат через алгоритмы, онтологии, модели данных.