Казахстанские IT-стартапы могут принять участие в Banktech 2018

Программа межбанковского акселератора соберет команды из разных регионов России и стран СНГ.

В мае 2018 года в РФ начнет работу второй межбанковский акселератор Banktech 2018, организованный «Финтех Лаб» при поддержке нескольких крупных банков, в числе которых — «Абсолют», «Открытие» и «Кредит Европа Банк». В этом году программа проводится по очно-заочной форме, а значит — принять участие в ней смогут команды из разных регионов России и стран СНГ. Обязательное личное присутствие потребуется только на этапе знакомства команд с банками. Большую же часть образовательной программы стартаперы смогут прослушать удаленно.

В течение 12 недель, с мая по август, стартапы будут работать над созданием совместных проектов с банками. В этом им помогут опытные тренеры со стороны акселератора. Со стороны банков работу команд будут курировать специально выделенные менторы, которые помогут сориентироваться во внутрикорпоративных процессах.

«Наша практика показывает, что в российских регионах есть действительно интересные стартапы, и мы хотим дать им шанс, предлагая формат очно-заочной акселерации, когда часть активностей можно будет проходить заочно», — говорит Антон Арнаутов, генеральный директор «Финтех Лаб».

Для участия в Banktech 2018 стартапам необходимо до 15 мая подать заявку на участие.