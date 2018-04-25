Начата подготовка к обучению населения цифровой грамотности

Учебные курсы для будущих тренеров стартовали в Актюбинской области.

24-27 апреля специалисты АО «Холдинг Зерде», АО «Казпочта», НАО «Правительство для граждан», АО «НИТ» подготовят 221 тренера, которые будут обучать население базовым и профессиональным навыкам цифровой грамотности.

В рамках программы «Цифровой Казахстан» министерство информации и коммуникаций РК совместно с АО «Холдинг „Зерде“» разработали методику и 4 учебные программы по обучению населения цифровой грамотности. Для достижения показателя в 78,5% уровня цифровой грамотности по стране, необходимо обучить до 500 тыс. человек базовым компетенциям, куда входят мобильные навыки, работа в интернете, безопасность, защита данных.

Подготовительная работа проводится на базе местного исполнительного органа по следующим навыкам:

1. Обучение базовым компетенциям тренерами управления образования МИО

2. Обучение использованию Открытого правительства, т. е. использованию открытых данных, бюджета, НПА государственных органов и блог платформы тренерами АО «НИТ»

3. Обучение навыкам онлайн-покупок, продаж и продвижения товаров и услуг тренерами АО «Казпочта»

4. Обучение получению государственных услуг онлайн тренерами НАО «Правительство для граждан».

В дополнение к базовому уровню существует две компетенции, которые относятся к профессиональному уровню цифровой грамотности — медиа-навыки или продвинутое использование цифровых устройств и профессиональные цифровые навыки, необходимые в профессиональной деятельности. На сегодняшний день, по данным комитета по статистике МНЭ РК текущий уровень цифровой грамотности составляет 77,1%. Обучение тренеров по цифровой грамотности продолжится в других областях Казахстана