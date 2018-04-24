О плюсах цифровизации Казахстана рассказал Аскар Жумагалиев

Проекты Цифрового Казахстана облегчат жизнь простых казахстанцев.

Заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев назвал основные преимущества, которые даст народу Казахстана цифровизация, передает Today.kz.

«Я хотел бы рассказать просто о трех примерах использования в системе образования, здравоохранения и при ситуациях, когда рождается ребенок. Мы сейчас реализовали в Карагандинской области в пилотном режиме систему здравоохранения. И благодаря этой системе мы увидели, что сократились очереди в два раза. Люди спокойно могут получить онлайн-вызов к врачу. Если говорить о более глубинных вопросах, то хотелось бы упомянуть, что мы смогли в рамках пилота в Карагандинской области на более ранних стадиях выявить больных, которые болеют раком легких, туберкулезом. Выявляемость болезней на ранних стадиях благодаря цифровизации сегодня стала гораздо лучше, а это значит, что пациенты имеют гораздо больше шансов, и в целом вероятность выздоровления гораздо выше. Целый ряд вот таких интересных фактов мы для себя черпаем в рамках реализации проекта», — сказал Аскар Жумагалиев.

Он также сообщил, что в пилотном режиме реализуется образовательный проект в ЮКО.

«В Шымкенте в пилотном проекте посмотрели, что дает система образования — доступ к всемирным знаниям через интернет, электронные учебники. Посмотрели на такой момент, как посещаемость школ. Благодаря цифровизации и уведомлениям родителей о том, что их ребенок сейчас не находится в школе, мы сумели повысить посещаемость в разы. Было, что 22 тысячи часов пропускали ученики в Шымкенте, сейчас всего две тысячи. За счет этого успеваемость увеличилась на 10%», — рассказал Жумагалиев.

По третьему пункту он сообщил следующее: «Рождается ребенок. Что делал до этого гражданин? Шел оформлять свидетельство о рождении ребенка, потом ставил его на очередь в садик, писал заявление на пособие и так далее. Что сейчас мы реализовали уже? Рождается ребенок, и приходит SMS-уведомление: „Вы хотите использовать проактивную услугу от государства и не писать никаких заявлений?“. Сразу же автоматически поставим в очередь в школу, садик, дадим возможность получения пособия, дайте только нам свои данные и получите свидетельство о рождении, дайте имя и фамилию вашего ребенка по почте. Рожениц, которые воспользовались этой услугой, более 20 тысяч. Мы будем наращивать работу с точки зрения предоставления таких благ для людей в рамках „Цифрового Казахстана“», — подытожил Аскар Жумагалиев.