В Казахстане создадут Робополис

Холдинг Зерде объявил конкурс, по результатам которого лучшие проекты по робототехнике будут представлены на открытии Международного технопарка IT-стартапов Astana Hub.

В рамках поддержки развития казахстанской робототехники планируется запуск пилотного проекта «Робополис» на территории Астана ЭКСПО. Он будет способствовать развитию уровня робототехники, научно-технической базы для проектирования, производства и применения роботов в повседневной жизни, созданию инноваций. Цель проекта — развитие интеллектуального потенциала молодого поколения, популяризация инженерных специальностей среди молодежи, стимулирование развития сферы робототехники в Казахстане, привлечение частных компаний к сотрудничеству.

В рамках проекта Холдинг «Зерде» объявляет конкурс и приглашает принять участие представителей учебных заведений и частных партнеров, готовых предоставить разработки и решения (прототипы) в области робототехники. По результатам конкурса лучшие модели будут представлены на открытии Международного Технопарка IT-стартапов Astana Hub. Победители будут награждены финансовыми призами и грантами в целях дальнейшего развития представленных разработок в области робототехники.

Для рассмотрения заявки на участие необходимо сформировать техническое описание, приложить фото и видео с указанием функционала, области применения той или иной модели, или прототипа робота, его преимущества, габариты и вес. Информацию просим направить не позднее 30 апреля текущего года на email 1 или email 2. Также по всем вопросам можно обращаться по телефонам менеджеров проекта +7 (701) 929-92-98 (Татьяна), +7 (702) 999-06-08 (Ермек).