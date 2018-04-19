Казахстанцев будут обучать цифровой грамотности

До 2022 года порядка 8 млн человек узнают о пользовании компьютером и мобильными гаджетами, работе в интернете и электронной торговле.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в ходе заседания правительства рассказал, как в Казахстане планируют повысить уровень цифровой грамотности населения, передает Today.kz.

«Прежде всего, необходимо определить единое понимание термина „цифровая грамотность“. Говоря простым языком, это знание и умение человека использовать информационные технологии в повседневной жизни и работе. На основе закона „Об информатизации“ МИК РК совместно с минэкономики определены несколько уровней цифровой грамотности населения», — рассказал Даурен Абаев.

Первый базовый уровень включает в себя навыки пользования компьютером и мобильными гаджетами, умение находить информацию в интернете и так далее. Второй уровень — транзакционные навыки (умение пользоваться сервисами электронного и открытого правительства, получения и оплаты услуг. Третий уровень связан с умением покупать, продавать и продвигать товары и услуги в интернете, то есть предусматривает навыки электронной торговли. Четвертый — навыки использования цифровых устройств.

«В настоящее время, согласно оценкам, базовый уровень цифровой грамотности населения составляет 77%. До конца года планируется его увеличение до 78,5%. С этой целью в настоящее время разработаны методические рекомендации по обучению цифровой грамотности, обозначены требования к слушателям, категории и форма обучения», — добавил Абаев.

При этом глава МИК РК подчеркнул, что обучением населения будут заниматься центральные госорганы, а обучением профессиональных кадров — местные исполнительные органы. В рамках первого подхода ответственными госорганами выступят министерство труда и социальной защиты населения, министерство здравоохранения, министерство образования и науки, а также министерство сельского хозяйства: «Этими госорганами будет проводиться так называемое сопутствующее обучение. Например, сегодня министерством национальной экономики ведется масштабное обучение предпринимателей ведению бизнеса. Так вот, в эти программы будет включено обучение и цифровым навыкам. Аналогично мы будем действовать и при повышении квалификации педагогических кадров».

Цифровой грамотности в профессиональной сфере в целом будет обучено 385 тысяч человек, а базовым навыкам использования государственных электронных сервисов — порядка восьми миллионов граждан. В рамках второго подхода местные исполнительные органы совместно с ЦОНами и Казпочтой будут проводить обучение во всех отдаленных уголках страны. Старт кампании запланирован на 1 июня 2018 года, планируемый охват составит 500 тысяч человек.