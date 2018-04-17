Жителей Казахстана внесут в электронную домовую книгу

Адресную справку можно будет получить в онлайн-режиме бесплатно через портал электронного правительства.

На правительственном часе в мажилисе парламента РК министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов сообщил, что до конца года всех казахстанцев внесут в электронные домовые книги, передает Zakon.kz.

«Мы совместно с министерством юстиции и министерством информации и коммуникаций занимаемся созданием домовых книг, что позволит нам вести четкий учет. Эта домовая книга для тех, кто зарегистрирован в доме, будет привязана к регистрационному коду адреса, который имеется в министерстве юстиции. Она дается по одному зданию и не меняется, даже если изменяется название улицы, района или города, — сказал он.

Сейчас уже начата работа по заполнению этой книги — в ней зарегистрировано уже пять млн граждан.

«Постараемся закончить до конца года. И адресную электронную справку на основании этой домовой книги наши граждане будут получать в электронном виде бесплатно», — уточнил он.

Как отметил глава госкорпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов, база данных будет полной, когда все граждане пройдут такую процедуру, как присвоение ИИН кода адресу объекта недвижимости.

«Все граждане, которые обращаются по получению либо документированию, либо прописке, сразу же привязываются к ИИН-коду адреса, и он будет такой же неизменный. Техническую реализацию планируется запустить уже во втором полугодии. Таким образом, граждане, которые пойдут получать адресную справку, смогут без проблем получать сведения. Адресная справка будет получаться в онлайн-режиме и бесплатно через портал электронного правительства», — пояснил он.