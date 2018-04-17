18 апреля казахстанцы останутся без радио и ТВ

Казтелерадио проведет планово-профилактические работы.

Пресс-служба АО «Казтелерадио» сообщила о проведении профилактических работ на сети телерадиовещания. Отключение радио- и ТВ-каналов запланировано на 18 апреля с 03:00 до 17:00 по времени Астаны. Грядущее отключение несет плановый характер, оно внесено в утвержденный компанией график профилактических работ и контрольных измерений на оборудовании технических центров АО «Казтелерадио» на текущий год.

«Время начала профилактических работ связано с завершением ежедневной сетки вещания практически всех радио- и телепередач. Среднесуточное вещание большинства телевизионных каналов составляет 20 часов. Исключение составляют радиоканалы с круглосуточным вещанием, но при составлении годового объема вещания телерадиокомпаниями учитывается время, отводимое на профилактические работы. Продолжительность профилактических работ до 17:00 связана с необходимостью использования дневного времени суток для проведения работ на всем технологическом оборудовании, а также проверки состояния антенно-фидерных устройств (АФУ), расположенных на антенно-мачтовых сооружениях (АМС). Поэтому, для соблюдения правил техники безопасности при работах на высотных сооружениях необходимо использовать дневное время суток. Необходимо также отметить, что при подъеме по стволу АМС для работы на антенных системах аналогового и цифрового эфирного телевидения требуется обязательное отключение системы электропитания передающих средств, так как все работы с АФУ в пределах зон с превышением норм напряженности электромагнитного поля запрещаются», — рассказали в АО «Казтелерадио».

Отмечается, что во время проведения профилактических работ отдельное включение каких-либо телеканалов невозможно, поскольку работы проводятся на всем комплексе оборудования — цепи коммутации, кодирующее, мультиплексирующее, модулирующее оборудование, усилители мощности и антенные системы.

«Периодичность и объем профилактических осмотров и ремонта оборудования обеспечивает бесперебойность его действия в течение всего периода между квартальными осмотрами», — говорится в сообщении национального оператора телерадиовещания.